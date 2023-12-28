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        Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

         ÇANAKKALE´ninBiga ilçesinde Furkan P. (25), tartıştığı kardeşi Birkan P.´yi (19,) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:25
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        Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
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         ÇANAKKALE´ninBiga ilçesinde Furkan P. (25), tartıştığı kardeşi Birkan P.´yi (19,) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Yenice ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Birkan P. ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yakındaki restoranda da devam etti. Furkan P. yanında getirdiği bıçakla, kardeşi Birkan P.´yi sağ ve sol göğsünden bıçakladı. Yaralanan Birkan P., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi´nde kurtarılmadı. Olayın ardından Furkan P. ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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