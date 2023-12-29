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        Çanakkale'de yoğun sis etkili oldu

        Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:36
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        Çanakkale'de yoğun sis etkili oldu
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        Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde yoğun sis etkili oldu.

        Lapseki ve Gelibolu'da sabahın ilk saatlerinde başlayan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

        1915 Çanakkale Köprüsü ile sahil kesimindeki evler, adeta siste kayboldu.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının tarifeye bağlı olmadan saatsiz devam ettiği duyuruldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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