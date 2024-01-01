Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kuzey yönlü olarak tekrar açıldı

         ÇANAKKALE'deetkili olan yoğun siste kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı. Boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kuzey yönlü olarak tekrar açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

         ÇANAKKALE'deetkili olan yoğun siste kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı. Boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması bekleniyor.

        Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 02.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

        Çanakkale'de etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı. Öte yandan boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması beklendiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini...
        Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini...
        Lapseki'de yılın son akşamı görev başındaki personele ziyaret
        Lapseki'de yılın son akşamı görev başındaki personele ziyaret
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
        Çanakkale´de evin mutfağındaki patlamada 1 kişi yaralandı
        Çanakkale´de evin mutfağındaki patlamada 1 kişi yaralandı
        Çanakkale Valisi Aktaş, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret...
        Çanakkale Valisi Aktaş, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret...
        Çanakkale'de doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'de doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı