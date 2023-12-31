Çanakkale'de doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde doğalgaz patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki Sezgin Öztürk'e ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamada ağır yaralanan Sezgin Öztürk, sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Duvarları ve pencereleri yıkılan evde büyük çapta hasar meydana geldi. Sokakta park halindeki 3 otomobilde de patlama nedeniyle hasar oluştu.

Polis ekipleri apartman çevresini güvenlik çemberine alırken olayın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.