Evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın öldü

ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangında Sebahat Uzunoğlu (81), hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Çırpılar köyündeki bir evde çıktı. Alevleri fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, oturma odasında başlayan yangında, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, Sebahat Uzunoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın evdeki incelemesinin ardından Uzunoğlu'nun cansız bedeni, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili ilgili soruşturma başlattı.