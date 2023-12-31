Çanakkale´de `Narko Noel´ operasyonu: 26 gözaltı, 7 firari yakalandı ÇANAKKALE´de,polis ekipleri tarafından yapılan `Narko Noel´ operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 7 firari yakalandı.

ÇANAKKALE´de,polis ekipleri tarafından yapılan `Narko Noel´ operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 7 firari yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sabah saatlerinde `Narko Noel´ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik 21 adrese, 180 personel, 2 polis botu ve helikopterin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 299,63 gram sentetik 'kannabinoid' isimli uyuşturucu madde , 448 sentetik ecza maddesi, 15,82 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar, 3 tabanca, 3 tüfek ve 54 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sırasında yapılan kimlik sorgulamalarda çeşitli suçlardan haklarında toplamda 56 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari yakalandı. 26 şüpheli ve 7 firarinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.