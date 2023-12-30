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        Çanakkale'de belediye temizlik işçilerinin fark ettiği ev yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde müstakil evde çıkan yangını fark eden temizlik işçileri, uyurken dumandan etkilenen kadını kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:19
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        Çanakkale'de belediye temizlik işçilerinin fark ettiği ev yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde müstakil evde çıkan yangını fark eden temizlik işçileri, uyurken dumandan etkilenen kadını kurtardı.

        Çavuşköy Mahallesi Hasat Sokağı'nda, Emine Bacak'ın (65) yaşadığı müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

        Bu sırada sokaktan geçen Biga Belediyesinde görevli temizlik işçileri, pencereden çıkan dumanı görünce kapıyı kırarak içeri girdi.

        Temizlik işçileri, uyurken buldukları Emine Bacak'ı hemen dışarı çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bacak'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Biga Belediyesi itfaiye ekipleri ise evde hasara yol açan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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