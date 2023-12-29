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        Eceabat'ta KÖYDES yatırımları hizmete alındı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi (KÖYDES) kapsamında, Yolağzı köyünde 500 metre beton yol tamamlandı, Seddülbahir köyünde 150 metreküp içme suyu deposu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:46
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        Eceabat'ta KÖYDES yatırımları hizmete alındı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi (KÖYDES) kapsamında, Yolağzı köyünde 500 metre beton yol tamamlandı, Seddülbahir köyünde 150 metreküp içme suyu deposu yapıldı.

        Yolağzı köyünde, yaklaşık 1 milyon 400 bin lira bütçeyle 500 metre silindirle sıkıştırılmış beton yol yapımı tamamlanarak hizmete alındı.

        Seddülbahir köyünde 1 milyon 550 bin liraya mal olan 150 metreküp betonarme su deposu, İl Özel İdaresi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün bütçe desteğiyle yapıldı.

        Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, AA muhabirine, 2024 yılında Yolağzı köyünden itibaren Akbaş Şehitliği'ne kadar beton yol yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Seddülbahir'in gelişen turizm potansiyeli karşısında eski deponun yetersiz kaldığını, yeni 150 metreküplük depoyu tamamlayarak faaliyete aldıklarını aktaran Çiçek, "Bundan sonra da köylerimizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları başta olmak üzere her türlü yatırımı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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