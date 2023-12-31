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        Çanakkale'de çıkan ev yangınında yaşlı kadın öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar Köyünde bir evde çıkan yangında, evde yalnız kalan yaşlı kadın yangını söndürmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:29
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        Çanakkale'de çıkan ev yangınında yaşlı kadın öldü
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        Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar Köyünde bir evde çıkan yangında, evde yalnız kalan yaşlı kadın yangını söndürmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre Sebahat Uzunoğlu'nun yaşadığı evde (82) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören Uzunoğlu yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek düştü.

        Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi.

        Olay mahalline giden itfaiye, ve köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında Uzunoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeni ve yaşlı kadının ölümüyle ilgili savcılık inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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