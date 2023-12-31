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        Çanakkale Valisi Aktaş, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yeni yılı görev başında karşılayan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 22:10 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:14
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        Çanakkale Valisi Aktaş, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yeni yılı görev başında karşılayan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini ziyaret etti.

        Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile İskele Meydanı'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek, emniyet personeline hayırlı görevler diledi.

        İskele Meydanı'ndaki taksicilerin de yeni yılını kutlayan Vali Aktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç saat içinde 2024 yılına girmiş bulunacağız. İlimizde, başta güvenlik görevlisi arkadaşlarımız olmak üzere tüm ekiplerimiz bu gecenin huzur içerisinde geçirilmesi, yeni yıla ağız tadıyla girilebilmesi için sahada görevlerini yapıyorlar. Tüm hemşerilerimize yeni yılda, mutluluk, sağlık, huzur, temenni ediyorum." dedi

        Çanakkale'de yılbaşı tedbirleri kapsamında, 337 noktada, 17 yüzer unsur, mobil radar kara aracı, 5 dedektör köpek, 4 dron, 26'sı motosikletli 157 trafik ekibi, 27'si motosikletli 527 asayiş ekibi, 428'i trafik personeli olmak üzere 2 bin 749 personel görev alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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