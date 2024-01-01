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        Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

        Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini nöbet yerlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:58
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        Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti
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        Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini nöbet yerlerinde ziyaret etti.

        Gelibolu’nun huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için görevli olan personelleri görev yerlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Görevleri başında olan acil servis çalışanları ile nöbetçi eczane, itfaiye, bölge trafik, jandarma, emniyet çalışanlarına mutlu ve sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.

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