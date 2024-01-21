Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal (2)
ÇANAKKALE-ECEABATHATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı'nda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 00.00, 04.00 ve 06.00 seferi iptal edildi.
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