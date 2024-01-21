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        Biga'da Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nın debisi yağışlar nedeniyle yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:44
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        Biga'da Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi
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        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nın debisi yağışlar nedeniyle yükseldi.

        Biga'da, sağanak sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi.

        Biga Belediyesi anons yaparak, debisi yükselen Kocabaş Çayı'nın iki yakasında park halinde bulunan araçların kaldırılması için uyarıda bulundu.

        Zabıta ekipleri, vatandaşların araçlarını park etmemesi için tedbir amaçlı otoparkın girişini bariyerlerle kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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