Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı birlikte beyaza büründü.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek noktalarında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, soğuk nedeniyle buzlanma meydana gelen yollarda tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Lapseki ilçesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.