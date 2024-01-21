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        Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı

        ÇANAKKALE'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:20
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        Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı
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        ÇANAKKALE'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı birlikte beyaza büründü.

        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek noktalarında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, soğuk nedeniyle buzlanma meydana gelen yollarda tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Lapseki ilçesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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