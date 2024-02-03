Bülent Turan: Vatanı büyütmek bizim görevimiz

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Her türlü borç ödenir ama şehidin, gazinin bir damla kanına olan borcumuzu ödeyemeyiz. 365 gün çalışıyoruz, her borcu öderiz ama o şehitlerimizin gazilerimizin asla hakkını ödeyemeyiz. Onlar bize bir vatan bıraktılar. O vatanı büyütmek bizim görevimiz" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde Çanakkale Savaşları kahramanı Mehmet Çavuş'un ölümünün 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turan, "Sanayideki atılımımız baş göz üstüne. Ancak Mehmet Çavuş bize şunu söylüyor; 'Ne kadar teknolojik imkan olursa olsun, bir kürek ve bir yürek dünyayı değiştirir.' O yüzden teknolojik gelişimin yanında imanın, tarihin, toprağın hakkını veren bu anlayışın büyümesi en büyük görevimiz diye düşünüyorum. Yollar, köprüler yaparız, yapıyoruz. Ama en kıymetli işimiz bu hatıralarımızı yeni nesillere aktarmak olması lazım. 'Mehmet Çavuş dediğimiz bin yıllarca önceki bir hikayemiz değil. Dünkü savaşlar bunlar. 100 sene önce bu topraklarda Cumhuriyetimizin kurulması çalışmaları yapılırken ödenen bedellerin en somut karşılığı bu hatıralar. Afaki, uzak, hikaye değil. Daha dün yaşandı. Torunları, oğulları buralarda bu insanların. O nedenle bu hatıraların yeni nesillere, gençlere aktarılması en büyük görevimiz olması lazım" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN, GAZİLERİMİZİN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ'

Mehmet Çavuş'un Seddülbahir'de savunduğunun sadece vatan toprağı olmadığını söyleyen Bakan Yardımcısı Turan, "Mehmet Çavuş, o savunmayı yaparken aynı şekilde bir milletin kimliğini, değerlerini, imanını savunuyor ve bugünlere getiriyor. Bu Cumhuriyet, bu kıymetli topraklarda rastgele kurulmadı. Anafartalar'da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok büyüğümüzün hatırası, hikayesi oldu. Yahya Çavuş'un, Seyit Onbaşı'nın hepsinin toplamında, Mehmet Çavuş'un hepsinin toplamında çok kıymetli bir emaneti var. Bu emaneti ileriye taşımak hepimizin görevi. O kimliği savunmak zorundayız. O kimliği diri tutmak zorundayız. 'Dün vardı canım, bugün başka şeyler var' demeyeceğiz. Ayağımızın bir noktası tam bu milli değerler üzerinde olacak. Diğerini açabilir miyiz? Mevlana'nın metaforu var ya pergel örneği. Pergeli diyor sağlam sapla, sonra açabildiğin kadar aç diyor. Biz de Mehmet Çavuş'un aldığımız hatırayla beraber bu topraklarda, bu milli kimliğe, bu ruha öyle bir sahip olacağız ki diğer tarafı açıldıkça açılsın, büyüyelim, yürüyelim genişleyelim ama merkezimizin Çanakkale ruhu olması lazım. Yedi düvele karşı Anafartalar'da, Çanakkale'de Atatürk, Yahya Çavuş, Seyit Onbaşı, Bigalı Mehmet Çavuş savaşırken bize toprak kadar bir emanet verdiler. O emaneti sırtımıza hep beraber taşımaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Her türlü borç ödenir ama şehidin gazinin bir damla kanına olan borcumuzu ödeyemeyiz. 365 gün çalışıyoruz, her borcu öderiz ama o şehitlerimizin gazilerimizin asla hakkını ödeyemeyiz. Onlar bize bir vatan bıraktılar. O vatanı büyütmek bizim görevimiz" diye konuştu.