Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.

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