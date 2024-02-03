Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 69 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 69 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.
Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
"KB-111" botu ekiplerince aynı bölgedeki ikinci operasyonda da aynı ülkeye mensup 30 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.