Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

        Bir çok personelle en az 10 yıldır beraber çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "2014 yılında göreve geldiğimizde kadrolu personel maaşları asgari ücretin altındaydı. Elimizden ne geldiyse, imkanlarımız dahilinde ve imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sizlerin maaşlarıyla ilgili hep en iyisini yapmaya çalıştık ve yaptık birçok belediye de bizden örnek alarak bizimle aynı seviyelerde veya bizden aşağıda veya biraz yukarıda örnek bir belediye olduğumuzu düşünüyorum. Şunu söylemek isterim geçtiğimiz yıl şubat ayında 13 bin lira maaş alan bir arkadaşımız bu ay itibarıyla 29 bin lira maaş alacak inşallah. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 130 zam gibi bir artış var. Temmuz ayı ile karşılaştırırsak yüzde 60'ın üzerinde bir artış ile bu imzaları atıyoruz. Ben aldığınız paraları sevdiklerinizle beraber güle güle harcamanızı diliyorum. 31 Mart'ta yapılacak seçim sonrası 1 Nisan'da yine hep beraber olmayı diliyorum."

        Konuşmaların ardından Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ve sendika yetkilileri arasında yeni sözleşme imzalandı.

        Törene belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bülent Turan: Depremin en büyüğü de olsa en az hasarla atlatalım diye uğraş...
        Bülent Turan: Depremin en büyüğü de olsa en az hasarla atlatalım diye uğraş...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de MHP İlçe Başkanlığı ziyaretin...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de MHP İlçe Başkanlığı ziyaretin...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Gelibolu'da vatandaşlara hitap etti:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Gelibolu'da vatandaşlara hitap etti:
        Bülent Turan: Depremin en büyüğü de olsa en az hasarla atlatalım diye uğraş...
        Bülent Turan: Depremin en büyüğü de olsa en az hasarla atlatalım diye uğraş...
        Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı