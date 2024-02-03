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        Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:54
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        Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, botun motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Aynı bölgede "TCSG-6" ve "TCSG-905" botlarının ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Karaya çıkarılan 70 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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