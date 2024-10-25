Çanakkale'de FETÖ propagandasına tutuklama
ÇANAKKALE'ninÇan ilçesinde sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yapan N.
ÇANAKKALE'ninÇan ilçesinde sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yapan N.N.U., yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Çan ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen N.N.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.N.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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