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        Çanakkale'de FETÖ propagandasına tutuklama

        ÇANAKKALE'ninÇan ilçesinde sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yapan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:45
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        Çanakkale'de FETÖ propagandasına tutuklama
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        ÇANAKKALE'ninÇan ilçesinde sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yapan N.N.U., yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Çan ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen N.N.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.N.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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