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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:15
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Biga ilçesi Çiçeklidede mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman personeli ile müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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