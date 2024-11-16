Çanakkale'de gemi arızası; boğaz trafiği askıya alındı (3)
BOĞAZTRAFİĞE NORMALE DÖNDÜÇanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Liberya bayraklı, 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi.
BOĞAZTRAFİĞE NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Liberya bayraklı, 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi. Boğaz trafiğe normale döndü.
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