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        Çanakkale'de 15'i çocuk, 36 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk, 36 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 05:07 Güncelleme: 10.01.2025 - 05:10
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        Çanakkale'de 15'i çocuk, 36 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk, 36 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, dün Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler 15'i çocuk, 36 kaçak göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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