Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale ve ilçelerinin yanı sıra Balıkesir, Tekirdağ ve İzmir’den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 23.38’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın kara parçası olan Ayvacık’a 6,62 kilometre uzaklıkta ve zeminden 8.65 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Çanakkale’nin yanı sıra Balıkesir, Tekirdağ ve İzmir merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Merkez üssü ve yakın çevresindeki yerleşim bölgelerinde panik ve endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD: SAHA TARAMASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada, “Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.” denildi.