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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı

        ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:05 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:10
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı
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        ÇANAKKALE’de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.40 itibarıyla boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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