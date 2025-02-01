Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde emekli öğretmen A.T.'yi 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 25 milyon TL dolandıran 2 şüpheli, yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T., kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıldığı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çalışma başlattı. A.T.'nin kendisine ait 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytin bahçesini satıp, farklı tarihlerde adresine gelen şüphelilere toplam 25 milyon TL teslim ettiği belirlendi. A.T. ile irtibata geçen dolandırıcılar, son olarak 4 milyon TL'yi teslim almak için adrese geleceklerini söyledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında parayı teslim almaya gelen T.E.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan T.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda da R.G. gözaltına alındı. R.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'TAN ARANIYORMUŞ

Öte yandan T.E.'nin Mersin, Kayseri, Antalya ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçelerinde de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği de ortaya çıktı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranması olan T.E.'nin mağdurları toplam 15 milyon 121 bin TL, 30 bin 930 dolar, beşi bir yerde altın, altın arma, altın yüzük ve dolandırdığı tespit edildi.