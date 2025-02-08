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        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı

        ÇANAKKALE'de feribottan denize düşen yolcu Ferdi Uzun, yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması personeli tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:36 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:40
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        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'de feribottan denize düşen yolcu Ferdi Uzun, yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması personeli tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Çanakkale Feribot İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait Çanakkale- Eceabat hattındaki 'Şehit Ömer Halisdemir' isimli feribotta, dengesini kaybeden yolcu Ferdi Uzun, denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen Uzun, GESTAŞ personeli tarafından denize atılan can yeleği ile feribota alındı. Bilinci açık olduğu öğrenilen Uzun, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla hipotermi başlangıcı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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