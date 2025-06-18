Yelkenli teknede 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı (2)

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında bulunan yelkenli teknede yakalanan 51 kaçak göçmen ile 2 organizatörün yakalandığı anların cep telefonu ile kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı.

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