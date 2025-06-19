Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlardaki 11'i çocuk 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem başlatıldı.

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.