Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince 27 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışması kapsamında, karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

