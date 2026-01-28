Habertürk
Habertürk
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Giriş: 28.01.2026 - 15:15 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:15
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

