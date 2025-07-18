Çanakkale'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatlik çaba sonucunda saat 13.
KONTROLALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatlik çaba sonucunda saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Erol GÜNGÖRDÜ-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.