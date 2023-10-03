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        Çanakkale'de IPARD 3. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle IPARD 3. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:44
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        Çanakkale'de IPARD 3. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle IPARD 3. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, göreve yeni başladığını dile getirerek, ilgili kurum ve üreticilerle güzel yatırım ve projeler yapma temennisinde bulundu.

        Bakanlık, İl Müdürlüğü ve TKDK'nın farklı alanlarda proje, yatırım ve hibe desteklerinin bulunduğunu hatırlatan Türkarslan, IPARD 3'ün Çanakkale'ye hayırlı olmasını diledi.

        TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender de tarım, sürekli reforma ihtiyaç duyan bir alan olduğu için desteklerin sürekli güncellenmesi gerektiğini belirtti.

        Tarım Kanunu'nun da yakın zamanda değişmesi nedeniyle birtakım dinamiklerin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden İskender, şöyle konuştu:

        "Malum Türkiye olarak AB aday ülkesiyiz. Diğer aday ülkelerle ya da aday olup sonradan üye olan ülkelerde sektörlerin AB standardına yükseltilmesi konusu oldu. Adaylık sürecimiz uzun zamandan beri devam ediyor ama IPARD programlarıyla 2009 yılından beri sürekli uygulanan sürekli uygulanan 5 yıllık programlarla tarım ve kırsal sektörümüzle ilgili gerek hayvan çiftlikleri gerek bunlardan elde edilen etin, sütün ve diğer tarımsal ürünlerin işlenmesi olsun, sadece tarım ve hayvancılık değil kırsalda turizm ve zanaatkarlık gibi alternatif konulara da destek veriyoruz."

        Daha sonra Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Çalışma Grup Sorumlusu Batu Benli, IPARD 3. ile ilgili sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

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