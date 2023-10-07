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        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi Bozcaada açıklarında demirletildi

        Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Marşal Adaları bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:15
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        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi Bozcaada açıklarında demirletildi
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        Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Marşal Adaları bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

        Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan "Mitsos" adlı 195 metre uzunluğundaki dökme yük gemisinin makineleri, Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde arızalandı.

        Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Kurtarma-5" römorkörü, Bozcaada Demir Sahası'na demirledi.

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