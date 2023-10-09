Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları L.G'yi yolda yürürken durdurdu.

        Polis ekipleri şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette kubar esrar ve poşet içerisinde sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ayrıca "yaralama" suçundan arandığı tespit edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı
        Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı
        Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisinde makine arızası
        Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisinde makine arızası
        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı