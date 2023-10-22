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        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:43
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        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Tuzla köyünde 34 ZL 8790 plakalı araçta Afganistan uyruklu 13'ü erkek, 10'u kadın, 11'i çocuk olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakaladı.

        Jandarma ekipleri araçta bulunan M.Ç. ve M.D'yi insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​

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