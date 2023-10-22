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        Çanakkale'de yoldan çıkan otomobil sulama kanaletlerine hasar verdi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yoldan çıkan otomobil, sulama kanaletlerinde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:19
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        Çanakkale'de yoldan çıkan otomobil sulama kanaletlerine hasar verdi
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yoldan çıkan otomobil, sulama kanaletlerinde hasara yol açtı.

        Bayramiç'ten Ezine istikametine seyir halinde olan 17 ABY 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanaletlerine çarptı.

        Yoldan geçen sürücülerin fark etmesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, otomobilde sürücü veya yolcunun olmadığını belirlediği kazada sulama kanaletlerinde hasar meydana geldi.

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