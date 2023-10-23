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        Çanakkale'de odun hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünce köylülere yakacak olarak verilmek üzere kesilen odunları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:35
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        Çanakkale'de odun hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünce köylülere yakacak olarak verilmek üzere kesilen odunları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgede yaşayan orman köylülerine verilmek amacıyla kesilen odunların, Yeşilköy ile Osmaniye köyleri arasındaki alandan çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Jandarma ekipleri, odunları kamyonete yüklediği belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden B.U, E.G. ve B.U. jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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