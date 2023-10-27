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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale'de kullandığı Togg'u değerlendirdi:

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli programlara katıldığı Çanakkale'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:44 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:44
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale'de kullandığı Togg'u değerlendirdi:
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        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli programlara katıldığı Çanakkale'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Tatar, bir otelde iş insanlarıyla buluştuğu toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC'nin tarihsel sürecine değindi.

        KKTC'nin ilelebet yaşayacağını vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

        "Biz diyoruz ki bundan sonra bir anlaşma olursa iki devlet arasında bir anlaşma olacaktır. KKTC'nin adı ileride değişebilir, bunu zaman gösterecektir ama mutlak surette egemen bir Türk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır. Hepimizin görevi ve temennisi, Doğu Akdeniz'de her türlü hakkımızı, hukukumuzu temsil eden bir Türk devletini daha da güçlendirmektir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ile oranın alt yapısını, üst yapısını, ekonomik her türlü verimliliğini, Anadolu'dan götürülen su da dahil çeşitli farklı projelerle güçlendirmeye çalışıyoruz."

        Ersin Tatar, KKTC'nin turizmde 30 binden fazla yatak kapasitesine, farklı alternatif turizm imkanlarıyla yılda 1,5 milyonu geçen turist sayısına ulaştığını belirterek, yüksek öğrenim sektörünün yavaş yavaş gelişmesinin yanı sıra tarım faaliyetleri, sanayi bölgeleri, teknopark projeleriyle ilgili de yasal düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

        Tatar, iş insanları ile iş ortaklıkları yapmayı, ticaret anlamında yeni fırsatlar bulmayı, yöresel ürünlerin KKTC'ye ihracatını ve karşılıklı işbirliğini, ticaretin geliştirilmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

        Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı.

        Toplantıya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de katıldı.

        - "İnşallah en erken zamanda bizler için de üretim olur"

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, toplantının ardından Valilik makam aracı olan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçerek Kepez'den İskele Meydanı'na kadar sürdü.

        Sürüşün ardından basın mensuplarının Togg ile ilgili sorusu üzerine Tatar, şöyle konuştu:

        "Performansını çok iyi buldum. Bir kere çok sessiz, akıp gidiyor. Direksiyon hakimiyeti de güçlü, dolayısıyla Togg'u üretenleri yürekten tebrik etmek istiyorum. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağ direksiyon kullandığımız için şimdilik sipariş veremiyoruz ama inşallah en erken zamanda bizler için de belli ölçüde, belli sayıda üretim olur. O zaman biz de inşallah alırız. Ama gerçekten büyük bir başarı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kutluyorum. Türkiye'nin yeni yüzyılında Togg daha da başarılara imza atacak diye temenni ediyorum."

        Tatar, Çanakkale Valisi Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çarşıyı gezerek, esnafla selamlaştı, kordondaki olta balıkçılarıyla sohbet etti.

        Aynalı Çarşı'yı ziyaret ederek gençlerle fotoğraf çektiren Tatar, Anadolu Hamidiye Tabyası'na da uğrayıp tarihi yapıyla ilgili Kaşdemir'den bilgi aldı.

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