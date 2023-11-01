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        Ezine'de kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği komposizyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:35
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        Ezine'de kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği komposizyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Ezine Atatürk Düşünce Derneğinin düzenlediği "Günümüz Dünyasında Atatürk'ü Yeniden Anlamak" konulu komposizyon yarışmasında Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi öğrencisi Sinem Şen birinci, aynı okuldan Reyhan Akman ikinci, Ezine Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Bennur Civan 3. oldu.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Ezine Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ve Ezine Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Kamil Çalışan tarafından verildi.

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