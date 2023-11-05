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        Orman Genel Müdürü Karacabey, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin konuştu:

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü sınırlarında yaklaşık 700 hektar ormanlık alanı etkileyen yangının, ekiplerin gece devam eden çalışmaları ve gün doğumuyla hava araçlarının tekrar göreve başlamasıyla saat 14.00 itibarıyla kontrol altına alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:50
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        Orman Genel Müdürü Karacabey, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin konuştu:
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        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü sınırlarında yaklaşık 700 hektar ormanlık alanı etkileyen yangının, ekiplerin gece devam eden çalışmaları ve gün doğumuyla hava araçlarının tekrar göreve başlamasıyla saat 14.00 itibarıyla kontrol altına alındığını söyledi.

        Karacabey, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile dün Ilgardere köyü sınırlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın sahasını helikopterle havadan inceledikten sonra Dandanos Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Dün saat 14.21'de Ilgardere köyü sınırlarında orman yangınının başladığı an itibarıyla rüzgarın saatteki hızının 80-120 kilometreye ulaştığını, bunun meteorolojik verilere göre fırtına anlamına geldiğini vurgulayan Karacabey, "Nemin yüzde 41, sıcaklığın da 29 derece civarında olması, yangın açısından en olumsuz şartların oluşması anlamına maalesef geliyordu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın Pazarlı köyü istikametine hızla ilerledi ve zaman zaman 1 kilometrenin üzerinde 'spot' diye ifade ettiğimiz atlamalar yapmak üzere, Pazarlı köyünü içine alacak şekilde devam etti." dedi.

        - "700 hektar ormanlık alan etkilendi"

        Saat 14.32 itibarıyla yangın mahallinde olan ekiplerin öncelikle yerleşim yerleri açısından oluşan tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla Pazarlı köyü içinde tedbir aldıklarını, bir taraftan da yangının daha fazla genişlememesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Karacabey, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yangın dün akşam 21.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Yangın sırasında 22 ilk müdahale aracımız, 81 arazöz, 16 iş makinesi, 9 hava aracı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 40 iş makinesi ve araçla birlikte toplam 510 personelimiz bu yangının söndürülmesi sırasında görev aldı. Yaklaşık 700 hektarlık bir ormanlık alanı etkileyen yangın ekiplerimizin gece devam eden çalışmaları ve gün doğumuyla birlikte hava araçlarının tekrar göreve başlamasıyla saat 14.00 itibarıyla kontrol altına alınmış oldu."

        - "Çanakkale'de bu yılki yangınlardan 4 bin 966 hektar orman alanı etkilendi"

        Dün Çanakkale'de 3'ü orman, 4'ü orman dışı yangın olmak üzere 7 yangın meydana geldiğini belirten Karacabey, şu bilgileri paylaştı:

        "Türkiye genelinde ise 18 orman yangını ve 12 kırsal alan yangını olmak üzere toplam 30 adet yangın meydana geldi. Yılı değerlendirdiğimiz zaman yıllık toplamda Çanakkale'de 144 orman yangını ve bunun neredeyse 4 katından fazla 655 adet kırsal alan yangını olmak üzere toplam 800 adet yangın meydana geldi ve bu yangınlardan maalesef 4 bin 966 hektar orman alanımız etkilendi. Türkiye genelinde bugün itibarıyla 2 bin 484 adet orman yangınında 15 bin 111 hektar orman alanımız etkilendi. Yangın başına düşen orman alanına baktığımızda 6 hektarlık bir alanın orman yangınlarından etkilendiğini görüyoruz ki bu rakam son 4 yılın ortalamasına baktığımızda aynı günün değerleri açısından en az etkilenen orman alanı olduğunu bize gösteriyor."

        - "Cumhuriyet Ormanı Tesisi Radar Tepe mevkisinde gerçekleşecek"

        Karacabey, Çanakkale'de 16 Temmuz'da meydana gelen Kızılkeçili yangınında bin 240 hektar, 22 Ağustos'taki Damyeri yangınında da 2 bin 650 hektar olmak üzere toplam 3 bin 890 hektarlık orman alanının etkilendiğini hatırlattı.

        Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yoğun çalışmalarıyla bu sahalarda yanan ağaçların temizlenme işleminin büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmalar devam etmekle birlikte 500 hektarlık bir alan tamamen temizlendi, bunun 250 hektarlık kısmı da şu an için tekrar ormanlaştırılmak üzere hazır hale getirildi. 11 Kasım'da saat 11.00'da tüm Türkiye genelinde gerçekleştireceğimiz Milli Ağaçlandırma Günü kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Ormanı Tesisimiz Radar Tepe mevkisinde gerçekleşecek. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı Radar Tepesi'ndeki etkinliğimize davet etmek istiyorum."

        Ilgardere yangınının, yangının mevsimi olmadığı gerçeğini bir kere daha gösterdiğini dile getiren Karacabey, yangının şartları oluştuğunda her mevsim orman yangını yaşanabildiğini kaydetti.

        Karacabey, yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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