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        Lapseki'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:05
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        Lapseki'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Lapseki'de polis ekipleri, esnafın ihbarı üzerine başlattıkları çalışma kapsamında, sahte banknotları piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilerin kırsal alandaki bir evde bulunduğunu belirledi.

        Şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen B.C.B. ile M.Z'yi gözaltına alındı.

        Operasyonda desteler halinde zulalanmış çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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