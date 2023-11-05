Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Aktaş, yangından etkilenen köyleri ziyaret etti

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu'da dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi Aktaş, yangından etkilenen köyleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu'da dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aktaş'ın orman yangınından etkilenen Ilgardere ve Pazarlı köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Aktaş'ın, köy sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinlediği ifade edildi.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş'ın, devletin her daim vatandaşların yanında olduğunu ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söylediği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor (3)
        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor (3)
        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor (2)
        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor (2)
        Lapseki'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı
        Lapseki'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı
        Orman Genel Müdürü Karacabey, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin konuşt...
        Orman Genel Müdürü Karacabey, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin konuşt...
        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'deki orman yangınında bir çiftlik zarar gördü
        Çanakkale'deki orman yangınında bir çiftlik zarar gördü