Çanakkale Valisi Aktaş, yangından etkilenen köyleri ziyaret etti Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu'da dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu'da dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aktaş'ın orman yangınından etkilenen Ilgardere ve Pazarlı köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Aktaş'ın, köy sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinlediği ifade edildi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş'ın, devletin her daim vatandaşların yanında olduğunu ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söylediği kaydedildi.