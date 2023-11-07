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        Saroz'da balıkçılar 1300 lüfer yakaladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Saroz'a açılan balıkçılar, kıyıya 1300 lüfer ile döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:24
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        Saroz'da balıkçılar 1300 lüfer yakaladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Saroz'a açılan balıkçılar, kıyıya 1300 lüfer ile döndü.

        Güneyli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da olan balıkçı Hikmet Tunç, ekibiyle avlanmak için açıldığı Saroz'da lüfer sürüsüyle karşılaştı.

        Lüfer sürüsünü denize attıkları ağla çevreleyen balıkçılar daha sonra ağları tekneye toplayarak kıyıya döndü.

        Hikmet Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bereketli bir mevsim yaşadıklarını belirterek, "Balıkçılarımızın hemen hemen hepsinin ağları doluyor. 1300 adet lüfer yakaladık. İsteyen vatandaşlara tanesini 150 liradan satacağız." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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