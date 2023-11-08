Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga'da "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" düzenlendi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga'da "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" yapıldı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, açılışta yaptığı konuşmada, konferansta işletme eğitim sistemlerinin geleceğine dair ortak bir vizyon ve temel ilkeler sunma noktasında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Eğitim ve Beceri 2030 Projesi'nde deklare ettiği iki temel soruya kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden, düşünce liderlerinden, uzmanlardan, öğretim üyelerinden, öğrencilerden ve sosyal ortaklardan oluşan büyük bir katılımla yanıt arayışında olmayı amaçladıklarını bildirdi.

        Geleneksel eğitim, öğretim ve öğrenim yöntemlerinin yetersiz kaldığı bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Yelkikalan, şöyle devam etti:

        "Geleneksel yöntemleri izleyen eğitim kurumları halen içeriğe ve bilinen soruların cevaplarını test etmeye odaklanan endüstriyel modeli izliyor. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, hızlanan küreselleşme ve daha hızlı teknolojik gelişmelerin tetiklediği toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunlar etkili ustalık stratejileriyle bağlantılı, geleceğe ve değişime açık olan, belirli kişisel özelliklere ve yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıyor. Bu nedenle hala vazgeçilmez geçmiş bilgi ve mevcut uygulamayı dikkate alan ancak geleceğe hazır gerekli bir bakış açısını da ekleyen dengeli bir yaklaşıma ulaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşımlar çerçevesinde İşletme Bölümü olarak ülkemizin dört bir yanından kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, girişimciler ve öğrencilerden oluşan bir grubu bir araya getirerek, eğitimdeki güncel konular, eğilimler ve zorluklar etrafında anlamlı tartışmaları, yenilikçi araştırma ve uygulama alanlarını ortaya koymayı, alana ilişkin daha derin bir anlayış geliştirmeyi, yeni fikir ve yaklaşımlara ilham vermeyi ve eğitimin küresel anlamda ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır."

        Moderatörlüğünü İstanbul Arel Üniversitesi Prof. Dr. Ali Akdemir'in yaptığı konferansta, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dekanı Prof. Dr. Harun Demirkaya, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Kale Grubu temsilcisi Nedim Ceylan, Yeminli Mali Müşavir Kazım Çalışkan konuşmacı olarak yer aldı.

        Konferansa, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ÇOMÜ Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de AK Parti'li belediyelerin tesislerinde İsrail ve destekçisi fi...
        Çanakkale'de AK Parti'li belediyelerin tesislerinde İsrail ve destekçisi fi...
        Çanakkale'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli...
        Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli...
        Çanakkale'de durdurulan takside 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de durdurulan takside 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ÇOMÜ'de "Çanakkale Yerel Basınında Kadın İstihdamı" paneli gerçekleştirildi
        ÇOMÜ'de "Çanakkale Yerel Basınında Kadın İstihdamı" paneli gerçekleştirildi
        Çanakkale'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı