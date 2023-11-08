Biga'da "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, açılışta yaptığı konuşmada, konferansta işletme eğitim sistemlerinin geleceğine dair ortak bir vizyon ve temel ilkeler sunma noktasında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Eğitim ve Beceri 2030 Projesi'nde deklare ettiği iki temel soruya kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden, düşünce liderlerinden, uzmanlardan, öğretim üyelerinden, öğrencilerden ve sosyal ortaklardan oluşan büyük bir katılımla yanıt arayışında olmayı amaçladıklarını bildirdi.

Geleneksel eğitim, öğretim ve öğrenim yöntemlerinin yetersiz kaldığı bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Yelkikalan, şöyle devam etti:

"Geleneksel yöntemleri izleyen eğitim kurumları halen içeriğe ve bilinen soruların cevaplarını test etmeye odaklanan endüstriyel modeli izliyor. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, hızlanan küreselleşme ve daha hızlı teknolojik gelişmelerin tetiklediği toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunlar etkili ustalık stratejileriyle bağlantılı, geleceğe ve değişime açık olan, belirli kişisel özelliklere ve yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıyor. Bu nedenle hala vazgeçilmez geçmiş bilgi ve mevcut uygulamayı dikkate alan ancak geleceğe hazır gerekli bir bakış açısını da ekleyen dengeli bir yaklaşıma ulaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşımlar çerçevesinde İşletme Bölümü olarak ülkemizin dört bir yanından kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, girişimciler ve öğrencilerden oluşan bir grubu bir araya getirerek, eğitimdeki güncel konular, eğilimler ve zorluklar etrafında anlamlı tartışmaları, yenilikçi araştırma ve uygulama alanlarını ortaya koymayı, alana ilişkin daha derin bir anlayış geliştirmeyi, yeni fikir ve yaklaşımlara ilham vermeyi ve eğitimin küresel anlamda ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır."

Moderatörlüğünü İstanbul Arel Üniversitesi Prof. Dr. Ali Akdemir'in yaptığı konferansta, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dekanı Prof. Dr. Harun Demirkaya, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Kale Grubu temsilcisi Nedim Ceylan, Yeminli Mali Müşavir Kazım Çalışkan konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansa, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ÇOMÜ Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.