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        Çanakkale'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan silah kaçakçılığı zanlısı 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:04
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        Çanakkale'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan silah kaçakçılığı zanlısı 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan İ.D, M.D.Y, ve Ç.D. ile H.G'ye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 14 tabanca, 15 şarjör, 789 tabanca fişeği, 4 bıçak, muşta, 80 boş kovan, 69 çekirdek, doldur-boşalt istasyonu, 2 banka dekontu ile çok sayıda kargo paketi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.D. ve M.D.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ç.D. ile H.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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