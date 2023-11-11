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        Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

        Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:31
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        Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor
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        Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

        Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de yapılamıyor.

        Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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