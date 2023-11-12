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        Çanakkale'de bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tır sürücüsü hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:57 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:02
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        Çanakkale'de bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tır sürücüsü hayatını kaybetti
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Güneyli Mahallesi otoyol bağlantısında meydana gelen kazada, Çanakkele istikametinde seyir halinde olan M.S.B. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen tır bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde sürücü M.S.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        M.S.B'nin cansız bedeni Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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