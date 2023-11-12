Çanakkale'de bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tır sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Güneyli Mahallesi otoyol bağlantısında meydana gelen kazada, Çanakkele istikametinde seyir halinde olan M.S.B. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen tır bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde sürücü M.S.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.S.B'nin cansız bedeni Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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