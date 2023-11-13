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        Lapseki'de öğrenciler için tatil etkinliği düzenlendi

        Lapseki Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:53
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        Lapseki'de öğrenciler için tatil etkinliği düzenlendi
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        Lapseki Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri düzenlendi.

        Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ara tatilinde öğrencilerin keyifli anlar geçirmeleri için bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

        Kapalı Pazar Yerine kurulan alanda bir çok farklı etkinlik gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Lapseki Belediyesi olarak öğrencilerimize tatil dönemi için 3 günlük bir program hazırladık. Çocuklarımızın eğlenip güzel zaman geçirebilmesi için bir program yaptık. Buraya bütün çocuklarımız davetlidir. Sadece Lapseki içi değil beldeler ve köylerdeki çocuklarımızda buraya gelip eğlenebilirler. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor çocuklarımıza da iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

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