Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Aktaş taşkın yaşanan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sağanak dolayısıyla debisinin yükselmesi sonucu taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi Aktaş taşkın yaşanan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sağanak dolayısıyla debisinin yükselmesi sonucu taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu.

        Dün kent genelinde meydana gelen sağanak sonrası Su taşkının yaşandığı alanda DSİ ve Kepez Belediyesinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Aktaş, DSİ 252. Şube Müdürü Uğur Gürsel Altay'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından su taşkınında zarar gören Kepez Balıkçılar Kooperatifini ziyaret eden Vali Aktaş, kooperatifi başkan yardımcıları Alaattin Altındağ ve Cahit Arıyel, kooperatif üyeleri ve balıkçılarla bir araya geldi.

        İl Genel Meclis Üyesi Şener Akçay'ın da hazır bulunduğu ziyarette İlhami Aktaş, su baskınında hasar gören tekne sahipleriyle görüştü.

        Vali Aktaş, kooperatifi üyeleri ve balıkçılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
        Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan YÖKAK Başkanı Kocabıçak'a ziyaret
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan YÖKAK Başkanı Kocabıçak'a ziyaret
        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)
        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)
        Çanakkale'de 2 ayda 526 kaçak göçmen yakalandı, 44 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 2 ayda 526 kaçak göçmen yakalandı, 44 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de iki ayda 526 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de iki ayda 526 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı