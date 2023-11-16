Çan'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Çan’dan Çanakkale yönüne giden Bekir Boylu idaresindeki 17 GC 302 plakalı kamyona, ilçe jandarma komutanlığı karşısındaki Aşıklar rampasında aynı istikamete giden 17 HC 154 plakalı motosiklet sürücüsü Serhat Çetin arkadan çarptı.

Ağır yaralanan Çetin, olay yerine gelen ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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