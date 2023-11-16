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        Çan'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:28
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        Çan'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Çan’dan Çanakkale yönüne giden Bekir Boylu idaresindeki 17 GC 302 plakalı kamyona, ilçe jandarma komutanlığı karşısındaki Aşıklar rampasında aynı istikamete giden 17 HC 154 plakalı motosiklet sürücüsü Serhat Çetin arkadan çarptı.

        Ağır yaralanan Çetin, olay yerine gelen ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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